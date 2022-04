Il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Marina in visita presso lo stabilimento Baker Hughes-Nuovo Pignone di Porto Salvo

13 Aprile 2022 16:38

Il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, accompagnato dal Capo Servizio Sicurezza della navigazione e portuale, Sottotenente di Vascello, si è recato in visita presso lo stabilimento metallurgico Baker Hughes

Nella mattinata odierna, il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, Capitano di Fregata (CP) Massimiliano Pignatale, accompagnato dal Capo Servizio Sicurezza della navigazione e portuale, Sottotenente di Vascello (CP) Lucio D’Amore, si è recato in visita presso lo stabilimento metallurgico Baker Hughes – Nuovo Pignone, in Porto Salvo (VV). Il Comandante Pignatale e il S.T.V. D’Amore sono stati accolti dal dirigente dello stabilimento, Ing. Maria Francesca Marino e dal suo staff, i quali hanno illustrato le politiche aziendali relative alle caratteristiche e alle prospettive della produzione, con focus particolare sulle tematiche degli investimenti messi in campo in materia di sostenibilità ambientale dello stabilimento e dei processi produttivi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che di benessere del personale. Particolare interesse hanno destato anche gli sforzi virtuosi dall’Impresa nel promuovere il raccordo scuola-lavoro, nonché nelle concrete iniziative volte alla formazione di giovani donne che hanno già adempiuto all’obbligo scolastico, nella prospettiva del loro inserimento nell’organizzazione produttiva. Lo stabilimento Baker Hughes di Porto Salvo rappresenta una realtà produttiva strategica per il territorio Vibonese e simbioticamente connessa al porto di Vibo Valentia Marina. Pertanto l’incontro odierno si inquadra in un panorama di costante confronto dell’Autorità Marittima con ogni iniziativa che guardi all’infrastruttura portuale e ai traffici marittimi come volano di sviluppo.