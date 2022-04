Il Bayern Monaco gioca in 12 e non se ne accorge, ora rischia la sconfitta a tavolino

2 Aprile 2022 20:18

Clamoroso errore in Friburgo-Bayern Monaco: i bavaresi giocano in 12 per qualche secondo, ora rischiano la sconfitta a tavolino

Quante volte abbiamo detto o sentito dire: “sono così forti che in campo sembrano 12”. Ecco, è successo davvero. Protagonista è il Bayern Monaco. Squadra forte, sì, ma di solito anche in 11. E invece per pochi secondi ha giocato in 12 e ora rischia la sconfitta a tavolino. Il fatto è accaduto questo pomeriggio, nel match di Bundesliga tra i bavaresi e il Friburgo terminato 1-4 per il Bayern. Nel finale, sul risultato di 1-3, il tecnico Nagelsmann esegue un doppio cambio: dentro Sabitzer e Süle per Tolisso e Coman. Quest’ultimo però, a causa di un errore del quarto uomo (ha segnalato il numero 11 e non il 29), non lascia il campo e lì vi rimane per qualche secondo. A segnalare l’anomalia è il difensore avversario Schlotterbeck, che costringe l’arbitro ad andare al Var e a controllare: Coman, che non doveva essere in campo, in quei pochi secondi tocca anche il pallone.

Il regolamento della Bundesliga, all’articolo 17, paragrafo 4, recita: “Se un calciatore gioca una partita o una parte di essa senza esserne abilitato, la squadra che ha utilizzato l’atleta deve essere sanzionata con il 2-0 a tavolino, a meno che la partita non termini prima che l’arbitro si accorga dell’inidoneità del calciatore”. Resta da capire dunque di chi è la colpa: se è della panchina del Bayern allora è sconfitta a tavolino certa, se invece è errore tecnico dell’arbitro il match è da ripetere.