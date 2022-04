Reggio Calabria, i volontari di Plastic Free ripuliscono la spiaggia di Gallico Marina in vista dell’Estate | GALLERY 

12 Aprile 2022 16:58

I volontari di Plastic Free ripuliscono la spiaggia di Gallico Marina: via rifiuti e plastica in vista della stagione estiva

80 sacchi di plastica e 80 di indifferenziato, oltre che svariati sacchi di vetro e ingombranti: è il bilancio da record registrato da Plastic Free a Reggio Calabria al termine dell’evento di Clean Up di domenica 10 aprile. Quasi 300 gli appuntamenti in tutta Italia che hanno visto i volontari in maglia blu impegnarsi in una grandissima e concreta azione di sensibilizzazione e pulizia dell’ambiente in questo secondo weekend di aprile.

L’ultima edizione dell’evento nazionale, organizzata il 26 settembre 2021, aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno, nelle giornate del 9 e 10 aprile, sono stati rimossi 293.725kg di plastica e rifiuti durante i 281 appuntamenti realizzati nelle varie città italiane.

Reggio, con i suoi 60 volontari, ha confermato una giornata da record grazie anche alla collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando, Teknoservice e al supporto di RadioTouring e SudUp che hanno scelto di sostenere la causa dell’organizzazione.

Il lavoro dei referenti locali, Davide Arillotta, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Beatrice Romeo, ha riunito grandi e piccini che, con grande entusiasmo e partecipazione, hanno ridato dignità e decoro alla spiaggia di Gallico Marina che è ora più che mai pronta ad accogliere la bella stagione.