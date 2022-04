Hetemaj saluta la Reggina: “grazie alla splendida città di Reggio Calabria, ai reggini e alla società”

21 Aprile 2022 15:16

Perparim Hetemaj torna in patria, dopo una lunga vita in Italia, e su Instagram ringrazia tutte le società in cui ha giocato, tra cui ovviamente anche la Reggina, con la città di Reggio Calabria

Perparim Hetemaj non è più un calciatore della Reggina. L’esperto centrocampista è tornato in patria, firmando per l’HJK Helsinki, squadra finlandese in cui l’ex amaranto ha cominciato a muovere i primi passi da giocatore. La sua seconda casa è stata l’Italia, in cui ha trascorso praticamente quasi tutta la carriera: Brescia, tanto Chievo, poi Benevento e Reggina, tutte compagini che Hetemaj ringrazia una ad una attraverso un post su Instagram: “Difficile per me – si legge – poter trasmettere tutte le mie sensazioni in questo momento. Scrivo questo messaggio per ringraziare tutta l’Italia calcistica e gli italiani come popolo perché mi hanno accolto come uno di famiglia. Grazie alla splendida Brescia che ho vissuto durante i primi anni passati in Italia conquistando la serie A, grazie ai Veronesi ed al Chievo a cui è legata la mia lunghissima parentesi di otto stagioni ricca di soddisfazioni e di ricordi indimenticabili e tantissime gare importanti vissute insieme, grazie a tutta la città di Benevento alla gente ed alla Società oltre a tutti i compagni che ho avuto con i quali ho riconquistato la serie A dopo una stagione meravigliosa, ed infine grazie alla splendida città di Reggio e a tutti i Reggini ed alla Società che mi ha permesso di terminare il mio percorso tornando da dove ero partito nella Società dove avevo iniziato dal settore giovanile sino alla prima squadra, potendo così coronare il mio desiderio di andare a terminare la mia carriera dal punto nella quale era iniziata 26 anni fa. Grazie a tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di lavorare e dalle quali ho potuto imparare e migliorare di anno in anno come uomo e come professionista. Tanti anni e tante emozioni vissute insieme non possono descriversi in poche parole, ma almeno con queste si può trasmettere la sensazione che provo in questo momento. Grazie a tutti per questo splendido cammino fatto insieme che non scorderò mai. Perparim Hetemaj”.

Marea di commenti al post, tantissimi chiaramente provenienti dal mondo del calcio. Diversi ex calciatori, tra cui i compagni amaranto Turati, Loiacono, Liotti, Tumminello. Spiccano poi anche i commenti del Benevento e dell’ex tecnico Pippo Inzaghi: “In bocca al lupo grande”, con il cuore, per l’ex allenatore del Brescia.