“La fondatrice del MUSABA sposa Nino Spirlì”: il pesce d’aprile dell’ex Governatore della Calabria

1 Aprile 2022 15:54

La fondatrice del MUSABA Hiske Maas e l’ex Governatore della Calabria Nino Spirlì si sono sposati in gran segreto: il pesce d’aprile ideato dall’ex presidente di Regione

Oggi è pesce d’aprile e, come scritto in altra pagina, il rischio – soprattutto nell’era dei social – è di imbattersi in racconti che sembrano veri, ma che in realtà non lo sono affatto. Anche perché c’è chi confessa lo scherzo e chi, invece, decide di non svelarlo, lasciando il dubbio: “ma sarà vero o no?”. Si avvicina molto a questa categoria il pesce d’aprile dell’ex Governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì, da qualche mese presidente del MUSABA. L’ex presidente di Regione, sempre molto attivo su Facebook, ha scritto un post facendo credere a un matrimonio in fretta e furia, e in gran segreto, con la fondatrice del MUSABA Hiske Maas.

“Leggo su una pagina di basso Gossip e mi chiedo a chi possano interessare fatti privati!!!”, si chiede spazientito Spirlì come se stesse criticando l’articolo di una rivista di Gossip, di cui svela il titolo: “Stupefacente al Musaba, Hiske Maas sposa Nino Spirlì”. E poi il racconto: “La fondatrice del MUSABA ha sposato ieri pomeriggio, nella sede stessa della fondazione, con rito civile il suo vice presidente Nino Spirlì, già presidente della Regione Calabria. Sulle note di “Dance Me To The End Of Love”, di Cohen, la coppia ha detto Sì davanti all’ufficiale di Stato Civile. Nei mesi scorsi lo aveva voluto accanto a sé nell’amministrazione della Fondazione; oggi, secondo indiscrezioni interne al MUSABA, i due si sono sposati in gran segreto, senza comunicare la notizia all’esterno. Colpo di fulmine o interesse? Chi vivrà vedrà…”, si conclude il post. Non mancano le reazioni più varie nei commenti, tra chi ci casca e fa gli auguri, chi crede da subito al pesce d’aprile e chi si complimenta con la coppia per gli abiti indossati, come si può vedere nell’immagine in evidenza, grafica modificata da Spirlì in allegato al post.