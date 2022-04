Guerra Ucraina, Zelensky: “da Usa assistenza senza precedenti”

25 Aprile 2022 11:36

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato ufficialmente Joe Biden

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri ha incontrato a Kiev il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario della Difesa Lloyd Austin, ha sottolineato “l’assistenza senza precedenti degli Stati Uniti all’Ucraina”. In totale si parla di 700 milioni di dollari in armi e munizioni per difendersi dall’invasione della Russia di Vladimir Putin. Il leader ha ringraziato il Presidente Joe Biden “personalmente e a nome di tutti gli ucraini per la sua leadership nel sostenere l’Ucraina, per la sua chiara posizione personale. Ringraziare tutti gli americani, e il Congresso per il loro sostegno bicamerale e bipartisan. Lo vediamo, lo sentiamo”.

Durante il colloquio, ha poi affermato Zelensky, si è discusso anche rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. “Capiamo quali dovranno essere i prossimi passi su questo percorso. E contiamo sul sostegno dei nostri partner”, ha concluso.