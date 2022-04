Guerra Ucraina, reportage shock della BBC: il massacro russo dei civili in fuga verso Kiev | VIDEO

2 Aprile 2022 12:34

La BBC manda in onda un reportage shock sul massacro dei civili ucraini da parte dell’esercito russo: immagini e video girati nei d’intorni dell’autostrada E-40 vicino la capitale Kiev

Nelle ultime ore la BBC ha mandato in onda un reportage che riporta, in maniera nuda e cruda, la violenza perpetrata dall’esercito russo nei confronti dei civili. Un vero e proprio massacro quello operato ai danni di persone indifese, in fuga verso Kiev. Le immagini sono state realizzate dopo che le forze ucraine hanno ripreso il controllo dell’autostrada E-40 nei pressi della capitale. Secondo quanto afferma il giornalista durante il servizio, si contano ancora 13 corpi senza vita in appena 200 metri, solo due dei quali sono stati identificati: si tratta della coppia ripresa da un drone lo scorso mese, nelle immagini si vede l’uomo ucciso mentre si dirigeva con le mani alzate fuori dal veicolo, alla compagna toccherà la stessa fine. Hanno ancora le fedi nunziali al dito. Molti altri corpi risultano carbonizzati volontariamente, i russi hanno provato a occultare i loro misfatti.