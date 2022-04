Guerra Ucraina, la Germania autorizza l’invio di carri armati specializzati nella difesa antiaerea

26 Aprile 2022 11:20

La Germania autorizza l’invio di carri armati in Ucraina: i tank di tipo “Cheetah” sono utilizzati nella difesa antiaerea

Secondo quanto riporta una fonte governativa, citata dall’Ansa, il governo tedesco autorizzerà l’invio di carri armati in Ucraina. I tank utilizzati saranno di tipi “Cheetah”, usati per la difesa antiaerea, dunque utili per respingere i continui bombardamenti russi. Si tratta di una svolta importante nella politica seguita fin qui da Berlino che, fin qui, era improntata sulla prudenza. Sempre secondo la fonte, i dettagli dell’operazione, incluso il numero di mezzi che verrà consegnato, verranno resi noti in giornata dalla ministra della Difesa, Christine Lambrecht, nel corso di un incontro alla base militare americana di Ramstein (est) su invito della sua controparte statunitense.