Guerra Ucraina, Kuleba all’Italia: “da voi ci aspettiamo le armi necessarie per difenderci”

3 Aprile 2022 11:58

Dmytro Kuleba, ministro degli esteri dell’Ucraina, loda l’operato dell’Italia in favore di Kiev e chiede armi per poter respingere l’invasione russa

“Noi ci aspettiamo dall’Italia le armi necessarie a difenderci e siamo felici che si sia assunta il ruolo di Paese guida nello sforzo di farci entrare in Europa come membro a pieno titolo“. A dichiararlo è Dmytro Kuleba in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Il ministro degli Esteri ucraino sottolinea il grande lavoro svolto dall’omologo Luigi Di Maio e dal Premier Draghi in questi giorni difficili. “Noi apprezziamo molto Mario Draghi e il mio collega Luigi Di Maio: si sono schierati dalla parte giusta della storia sin dal primo giorno di guerra. La loro scelta, infine, di farsi garanti della nostra sicurezza negli assetti eventualmente nati dal processo di pace è un segno di grande amicizia e serietà – prosegue Kuleba – vorrei dire che coloro che rifiutano l’invio di armi all’Ucraina in realtà sostengono la continuazione della guerra. Prima noi saremo in grado di espellere i russi e prima la guerra sarà finita. Sappiamo che in Italia ci sono forze vicine a Putin vorrei dire che ciò è immorale, illegale e politicamente perdente. Chi sta con Putin sostiene i crimini di guerra“.