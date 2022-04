Guerra Ucraina, Kadyrov risponde a Zelensky: “disposto a combattere 10 anni? Finiremo tra qualche giorno”

18 Aprile 2022 11:31

Zelensky disposto a difendere l’Ucraina combattendo anche per 10 anni. Il comandante ceceno Kadyrov parla invece di pochi giorni alla fine delle ostilità

“Combattere dieci anni? Non abbiamo tutto questo tempo“. Si è espresso così, attraverso il suo canale Telegram, il leader ceceno Ramzan Kadyrov in merito alle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky che si era detto pronto a combattere in difesa dell’Ucraina anche 10 anni. ”Ho letto che Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a combattere per altri dieci anni. Suvvia, non abbiamo tutto questo tempo. E’ stupido? Finiremo uno di questi giorni”. Ha aggiunto Kadyrov annunciando una possibile, imminente, fine della guerra in Ucraina. Ovviamente con il successo della parte russa.