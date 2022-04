Guerra Ucraina, l’India si allea con la Russia: “questo non inclinerà i rapporti con gli Usa”

12 Aprile 2022 14:26

Nella giornata di ieri è andato in scena il vertice India-Usa a Washington, durante il quale il Ministro della Difesa indiano ha assicurato: “saremo attenti a garantire interessi Usa”, mentre in Pakistan, dopo la destituzione di Khan, è stato eletto il leader dell’opposizione filostatunitense Shahbaz Sharif

La guerra in Ucraina sta spostando gli equilibri geopolitici, in modo particolare negli ultimi giorni in India e nelle repubbliche musulmane come il Pakistan, tra i 9 paesi al mondo a detenere armi di deterrenza nucleare, dove è stato sfiduciato il primo ministro Imran Khan e nominato al suo posto il leader del partito d’opposizione Shahbaz Sharif. Nel vertice avvenuto ieri a Washington, il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha fatto intendere che la condizione di “alleati naturali” e il legame stabile costruito con la vicina Russia non influenzeranno negativamente gli “interessi nazionali fondamentali” degli Stati Uniti. La rassicurazione emerge anche in un’intervista al quotidiano Hindustan Times al termine degli incontri avuti a Washington.

“Non credo che la Russia influirà sui legami tra India e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sanno che l’India e la Russia sono alleati naturali l’uno dell’altra e che le nostre relazioni sono molto stabili. L’India sarà anche molto attenta a garantire che gli interessi nazionali fondamentali degli Stati Uniti non siano influenzati negativamente a causa delle nostre relazioni con un altro paese nel mondo”, si legge. Secondo quanto riferito ieri da fonti della Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio “franco” con il primo ministro indiano Narendra Modi. Prima della cena organizzata dal segretario di Stato, Antony Blinken, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha precisato che “il presidente ha detto chiaramente che non crede sia nell’interesse dell’India aumentare o accelerare le importazioni di energia russa”, assicurando che Washington è pronta ad aiutare Nuova Delhi a “diversificare” le sue fonti di approvvigionamento. Singh ha poi fatto di nuovo appello a Russia e Ucraina perché interrompano le ostilità e risolvano il conflitto con strumenti diplomatici.