Guerra Ucraina, Biden incalza: “battaglia di Kiev trionfo ucraino. Xi Jinping? Contrario a democrazia”

22 Aprile 2022 10:58

Joe Biden elogia lo sforzo bellico dell’Ucraina e sottolinea l’unità dell’Occidene. Il presidente USA poi punta il dito contro Xi Jinping, contrario alla democrazia

“La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà ottenuta dal popolo ucraino con un’assistenza senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei nostri alleati“. Si è espresso così, attraverso un Tweet, Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, sottolineando che “lo sforzo continuo e coordinato della comunità internazionale, guidato e facilitato dagli Stati Uniti, è una ragione significativa per la quale l’Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese. Ogni contribuente americano, ogni membro delle nostre forze armate può essere orgoglioso del fatto che la generosità del nostro Paese e le capacità delle nostre truppe hanno contribuito ad armare l’Ucraina per respingere l’aggressione della Russia”.

Biden ha chiarito come l’Occidente sia unito e compatto sulla questione Ucraina, a differenza di quanto voglia far credere Putin. “Mentre la Russia continua a commettere atti brutali contro l’Ucraina, Putin punta su una nostra perdita di interesse – ha scritto Biden su Twitter – Scommette che l’Occidente si dividerà. Ancora una volta, gli dimostreremo che si sbagliava“. Concetto ribadito anche in un evento in Oregon: “quando è stato eletto, Putin pensava che avrebbe distrutto agevolmente la Nato e invece ha ottenuto proprio ciò che non voleva”, ha dichiarato Biden riferendosi al fatto che la Finlandia e la Svezia si uniranno all’Alleanza Atlantica.

Sempre dall’Oregon un attacco al presidente cinese Xi Jinping: “credo che dal 2020 in poi sia stata una battaglia tra democrazia e autocrazia. Xi non ha un solo osso democratico nel suo corpo“.