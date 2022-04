Guerra in Ucraina, la messinese Angela Raffa: “le sanzioni dobbiamo farle in maniera intelligente”

28 Aprile 2022 18:44

Guerra in Ucraina, Raffa: “piuttosto che varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia (o eventualmente insieme a questo), sarebbe meglio intervenire per fare rispettare le sanzioni che già ci sono”

“La butto qui. Piuttosto che varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia (o eventualmente insieme a questo), sarebbe meglio intervenire per fare rispettare le sanzioni che già ci sono. E, magari, stabilire regole migliori per queste sanzioni così da non penalizzare troppo le nostre aziende (a differenza della Germania ed altre nazioni del nord, l’Italia vive di export e di manifattura)“, è quanto afferma il deputato messinese Angela Raffa, parlamentare alla Camera dei deputati del MoVimento 5 Stelle. “E’ noto a tutti che in Italia, e non solo – prosegue Raffa- ci sono aziende che aggirano bellamente le sanzioni con espedienti vari. Principalmente fanno triangolare le merci attraverso società in Kazakistan, Tagikistan ed Azerbaigian. Ma poi che senso ha vietare ai russi di comprarsi la borsa o le scarpe di lusso ‘made in Italy’? Se vogliono darci i loro soldi, lasciamoli fare. Quando lo vietiamo, il torto lo facciamo solo all’operaio italiano che perde il posto. Le sanzioni dobbiamo farle in maniera intelligente. Non vendiamogli più tecnologia e beni essenziali (fino al 2021 gli abbiamo venduto pure armi, più come UE in verità, come Italia veramente pochissimo). Ma non saranno certo i vestiti di alta moda a dare vantaggi competitivi all’industria Russia. Poi se vogliamo colpirli facciamolo laddove sono loro a guadagnare e siamo noi a dargli soldi. Sull’energia prima di tutto: ma serve coraggio e gli interessi delle multinazionali in gioco sono rilevanti. Capisco che, per farsi belli con gli ‘alleati’, sia politicamente sia più facile fare pagare il conto alle piccole e medie aziende, ma serve solo a fare ‘Tafazzi’. Così per avere un’idea, vi informo che il nostro export verso la Russia (dati 2021 Ice, Istituto Commercio Estero) ammonta a 7,7 miliardi di euro che è l’1,8% del totale delle nostre esportazioni. Di questi 2,1 miliardi sono macchinari. Seguono, con 1,4 miliardi, prodotti tessili, abbigliamento e calzature. Al terzo posto abbiamo mobili ed arredamento. Ora capisco che alcuni (non tutti) i macchinari è sacrosanto smettere di darli, ma che danno gli facciamo se non gli permettiamo di comprarsi il divano costosissimo, firmato dai nostri designers, questo mi sfugge proprio“, conclude Raffa.