23 Aprile 2022 14:44

Ucraina, sono circa 3 milioni i rifugiati ucraini fuggiti in Polonia dall’inizio della guerra

Mentre prosegue l’offensiva russa in Ucraina, sono circa 3 milioni i profughi fuggiti in Polonia dall’inizio della guerra il 24 febbraio: lo afferma la guardia di frontiera polacca, secondo quanto riportato dalla Bbc online. Il numero di persone che attraversano il confine con il Paese è diminuito significativamente nelle ultime settimane e il numero di persone che entrano in Ucraina è aumentato.