Calabria, in arrivo un grande torneo amatoriale regionale di Padel | INFO

2 Aprile 2022 09:16

Importante torneo regionale di Padel organizzato dall’ente di promozione Asc Reggio Calabria: si svolgerà il 10 aprile 2022 presso le scenario del Magna Graecia Sport Village di Catanzaro

È in arrivo un grande torneo amatoriale regionale di Padel organizzato dall’ente di promozione sportiva Asc e previsto per il giorno 10 aprile 2022 nello splendido scenario del Magna Graecia Sport Village di Catanzaro. Tre le categorie che si confronteranno in contemporanea su ben 6 campi di gioco: maschile, femminile e misto. Per tutti i partecipanti sono previsti dei gadget. Sono già 35 le coppie di partecipanti già iscritte ad un evento sportivo di immensa portata, un grande successo che premia il grande lavoro di Asc Reggio Calabria e della Responsabile Claudia Morabito, che in città ha lanciato un movimento dai numeri importantissimi essendo tra le prime a scommettere sullo sport del momento, coinvolgendo più di 200 appassionati.

La tappa del 10 aprile sancirà il primo grande evento calabrese di padel che conterà una grandissima partecipazione. In palio Asc metterà i pass per l’evento calabrese sportivo più grande degli ultimi anni, l’ ASC SWELL del 2-3-4-5 giugno 2022 presso il Serenè Village (steccato di Cutro – KR), una moderna cittadella dello sport che regalerà, fra le tante, esperienze di fitness attrezzato con macchine isotoniche, manubri, tappeti walking, bici da spinning, TRX, balance board. Calcio, calcetto, basket, pallavolo, tennis, padel e ancora campi da bocce, Parco Avventura, Beach volley, Beach tennis, Tiro con l’arco, Ping-pong. Per info e contatti è possibile contattare i recapiti presenti in locandina o i canali ufficiali social di ASC.