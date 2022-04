Governo: Lega impegnata per centrodestra unito, altri 5 mld contro caro bollette

22 Aprile 2022 19:54

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “La Lega è impegnata a garantire l’unità del centrodestra in Italia e in Europa: sono concetti che il leader Matteo Salvini ha ribadito anche al Primo Ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, sottolineando che con questa legge elettorale la coalizione ha concrete possibilità di vincere le prossime elezioni politiche”. Così fonti della Lega.

“Sul fronte governativo, Matteo Salvini sta seguendo con particolare attenzione i dossier economici affinché nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana vengano garantiti altri 5 miliardi per fronteggiare l’aumento delle bollette di luce e gas”, sottolineano.