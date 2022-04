Good Morning Italia esordisce in Aspromonte: Bastianich e Vizzari visitano Qafiz dello chef Nino Rossi

28 Aprile 2022 13:45

La prima puntata del programma Good Morning Italia, in onda su Sky Arte, condotto da Joe Bastianich e Paolo Vizzari, è stata registrata al ristorante Qafiz a Santa Caterina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Lo chef stellato Nino Rossi e il cantautore Brunori Sas hanno rappresentato un ottimo connubio tra cibo e musica

Il nuovo programma Good Morning Italia fa il suo esordio in Calabria, e più precisamente a Santa Cristina d’Aspromonte. La prima puntata del format che rappresenta un viaggio on the road trasmesso su Sky Arte, condotto da Joe Bastianich e Paolo Vizzari, è stata registrata in provincia di Reggio Calabria per far visita allo chef Nino Rossi, proprietario del ristorante Qafiz. Classe 1981 e già protagonista a Masterchef, il calabrese è uno di quei pochi cuochi che, senza avere un’istruzione dedicata alla cucina, quindi totalmente autodidatti, è riuscito ad entrare con successo nel grande panorama enogastronomico, fino ad ottenere l’ambita Stella Michelin.

Il titolo del programma è un palese riferimento al mitico “Good Morning Vietnam”. I due professionisti del settore dell’alta ristorazione saranno alla guida di un’avventura a tappe che racconterà quattro Regioni italiane, tra cui la Calabria. Nella puntata di esordio è stato lanciato il quesito che rappresenta il filone narrativo di fondo: “Partire, restare. Qual è la ricetta del successo?”. In terra di Calabria, nello splendido scenario dell’Aspromonte, Bastianich e Vizzari hanno conosciuto un bellissimo connubio tra cibo e musica non poteva mancare l’ingrediente topico, impersonato dal cantautore cosentino Brunori Sas. Un artista dall’impronta campanilista che emerge nei suoi brani musicali dove l’attaccamento al territorio d’origine è forte. Uno chef e un musicista, dunque, l’intreccio perfetto per raccontare lo spirito dei professionisti, è questo il cuore del programma.

La costruzione di un grande ristorante è questione complessa, ma Nino Rossi riesce sempre lanciare novità e mantenere sempre un alto standard. Lo ha spiegato Paolo Vizzari durante un dialogo avvenuto all’interno della cucina del Qafiz. Il nuovo locale “Aspro” è soltanto l’ultimo capitolo di una storia di crescita: “il motore di tutto questo, che poi è un motore immobile, è l’Aspromonte. Non sono io. Io vedo questi fantastici paesaggi e voglio arricchirli di valore. Vivo delle esperienze vissute fuori e le riporto nella mia terra. “Aspro” è il risultato di un viaggio nei migliori cocktail bar del mondo”.