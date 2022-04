Reggina, che magia di Provazza con il Lamezia: mezzo campo palla al piede e portiere battuto | VIDEO

26 Aprile 2022 14:32

Alessandro Provazza, classe 2003 della Reggina in prestito al Lamezia Terme, ha messo a segno un’altra magia: il VIDEO

Prende palla a metà campo, si invola palla al piede, lascia dietro tutti, doppio passo, arriva in area e batte il portiere. Una magia. E non è l’unica, quest’anno. Stiamo parlando di Alessandro Provazza, gioiellino della Reggina in prestito al Lamezia Terme, in Serie D. Il giovane numero 20, prodotto delle giovanili amaranto, ha fatto vedere grandi cose nella stagione attuale con la maglia dei calabresi. E, nel 4-0 degli uomini di Campilongo alla Cittanovese di domenica, si è praticamente scatenato. Prima l’assist a Umbaca non sfruttato, poi il contatto in area (l’arbitro non fischia), poi la sopracitata azione che ha portato al tris. Di seguito le azioni salienti della sfida. Il gol di Provazza è al minuto 1:41.