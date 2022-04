Messina, Giuseppe Munaò si dimette dall’incarico di responsabile politico di Italexit

10 Aprile 2022 14:39

Giuseppe Munaò si dimette dall’incarico di responsabile politico di Italexit Messina

“Con la presente comunico alla stampa di avere lasciato il partito Italexit del quale sono stato responsabile politico cittadino. Pur avendo creduto nel progetto nazionale fondato dal Senatore Gianluigi Paragone e avendo in questi ultimi anni lavorato per la creazione di un gruppo su Messina, mio malgrado, mi sono trovato coinvolto in vecchie logiche di partito che dovrebbero essere l’esatto opposto di ciò che a livello nazionale si va predicando.

Con l’approssimarsi della campagna elettorale si era pensato di proporre una lista a marchio Italexit ma la paura di raccogliere una percentuale più bassa rispetto alla quotazione del partito nei sondaggi ha fatto naufragare questa ipotesi, vanificando il lavoro svolto fin qui.

Va aggiunto che mi era stato comunicato che vi erano delle trattative con l’ex Sindaco di Messina per una collaborazione alle prossime elezioni regionali e che ciò avrebbe potuto aprire anche una condivisione per le imminenti elezioni amministrative.

Lontano da queste logiche che appartengono alla vecchia politica e nonostante che in questo accordo potessi avere dei vantaggi personali, ho deciso assieme ad un nutrito gruppo di persone di lasciare Italexit e appoggiare per queste elezioni amministrative il candidato Sindaco Salvatore Totaro persona con la quale abbiamo condiviso in questo ultimo anno una grandissima battaglia per le cure domiciliari e le libertà personali”. Lo afferma in una nota Giuseppe Munaò.