Giro d’Italia 2022, il Trofeo “Senza Fine” sarà esposto dal 16 al 18 aprile presso Palazzo Zanca a Messina

15 Aprile 2022 11:03

Il Trofeo “Senza Fine” del Giro d’Italia 2022 sarà esposto a Palazzo Zanca a Messina dal 16 al 18 aprile

Sino a lunedì 18 aprile sarà esposto nell’atrio di Palazzo Zanca il Trofeo “Senza Fine”, consegnato lo scorso martedì 12 al Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, nel corso di una breve cerimonia, dal coordinatore e dal componente il Comitato Tappa del Giro d’Italia 2022, rispettivamente Francesco Giorgio e Lillo La Rosa. Sarà possibile visitare il Trofeo “Senza Fine” anche nei giorni di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18, dalle ore 8 alle 20.

Il Trofeo premia il vincitore finale del Giro d’Italia e lo identifica, consegnando il suo nome alla storia sportiva del ciclismo. Progettato dal designer Fabrizio Galli, è un oggetto a forma di spirale, con cerchi alternativamente più stretti e più larghi, in rame placcato in oro 18 carati del peso di kg. 9,5 circa. La spirale rappresenta, idealmente, la strada percorsa dai corridori al Giro d’Italia, strada e storia senza fine. È realizzato con una barra di rame, sagomata e arrotondata con speciale macchinario, poi sottoposta ad una prima lucidatura cui segue un trattamento a caldo che consente alla barra di essere attorcigliata e assumere la forma a spirale. È quindi tagliata e nuovamente lucidata prima dell’incisione dei nomi e, infine, sottoposta a procedimento di sabbiatura.

L’originale è aggiornato ogni anno con il nome del vincitore con ripresa tv in diretta, ai piedi del podio premiazioni. Il Trofeo Senza Fine è da sempre realizzato nel laboratorio artigianale “Mario Penello”, azienda veneta di Saletto di Vigodarzere, in provincia di Padova, guidata dai fratelli Luca e Patrizia Penello, specializzata in trofei, coppe e targhe varie che fornisce pure i trofei per i vincitori delle altre corse rosa. Il Trofeo Senza Fine e le sue repliche sono esposte in diverse sedi di prestigio per ricordare il Giro d’Italia con quello che è diventato il suo emblema figurativo. Il primo a ricevere il Trofeo fu lo scalatore bergamasco Ivan Gotti, sul podio finale del suo secondo vittorioso Giro d’Italia nel 1999, a Milano. La città di Messina ospiterà la quinta tappa del Giro il prossimo 11 maggio con partenza da Catania.