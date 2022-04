Giro d’Italia 2022 con arrivo a Messina: riunione tecnico-operativa oggi a Palazzo Zanca

19 Aprile 2022 15:01

Si è tenuta oggi a Palazzo Zanca una riunione tecnico-operativa per l’arrivo a Messina della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, prevista mercoledì 11 maggio con partenza da Catania

Presenti il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro e il Vice Commissario Francesco Milio si è tenuta oggi a Palazzo Zanca una riunione tecnico-operativa per l’arrivo a Messina della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, prevista mercoledì 11 maggio con partenza da Catania. All’incontro hanno partecipato i componenti del Comitato Tappa, insediatosi lo scorso 1 dicembre, i Presidenti di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo, di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna e di Messina Social City Valeria Asquini, responsabili e rappresentanti dei Dipartimenti comunali interessati, della Polizia municipale e metropolitana e degli altri Enti e organizzazioni coinvolti. Del Comitato Tappa ne fanno parte il coordinatore di tappa Francesco Giorgio e i componenti Agostino Castiglia, Lillo La Rosa, Paolo Campanella, Enza Collorà, Alfredo Finanze e il personale del Servizio Gabinetto del Commissario e dell’Ufficio Stampa. L’incontro è stato indetto dal Commissario Santoro per “imprimere una forte accelerazione alle attività propedeutiche finalizzate all’attuazione dell’evento. L’occasione è stata propizia per mettere in rete tutte le procedure connesse agli adempimenti di ogni rispettiva competenza, utili ad assicurare ogni intervento necessario per un’efficace realizzazione dell’importante manifestazione sia a livello nazionale che internazionale”. Su input del Commissario Santoro, rilevata la perdurante, ad oggi, mancata approvazione del Bilancio previsionale da parte del Consiglio comunale, è stato richiesto il superiore intervento dell’Amministrazione regionale. “Regione Siciliana, che, – spiega Santoro – dopo aver finanziato e realizzato i lavori di adeguamento stradale nell’ambito del Giro di Sicilia, grazie alla richiesta commissariale, si fa carico oggi anche dei lavori di adeguamento stradale nel percorso di Messina per permettere la realizzazione della quinta tappa del Giro d’Italia. Pertanto, grazie alla sinergia attivata con l’Assessorato regionale Infrastrutture, Dipartimento regionale tecnico ed Ufficio del Genio Civile di Messina, partono oggi i lavori di restyling delle strade messinesi interessate dalla tappa”. Nel corso della riunione sono stati trattati gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione, con particolare attenzione alla verifica del sistema viario e alla manutenzione stradale.

Nello specifico si è discusso anche della messa in sicurezza del percorso e degli spettatori che assisteranno alla corsa attraverso la presenza degli operatori di Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato. Da domenica 8 maggio, in attesa dell’arrivo della tappa, si svolgeranno anche iniziative collaterali che prevedono il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza. Al termine dell’odierno incontro, ritenuto proficuo dal Commissario Santoro, “verrà sciolta la riserva ad oggi formulata e la città di Messina – conclude il Commissario – ospiterà la sua tappa grazie alla sinergia attivata tra le diverse componenti degli uffici comunali e delle partecipate coinvolte”. Il Giro d’Italia, con arrivo a Messina, è giunto in città l’ultima volta il 10 maggio 2017 in occasione del 100° appuntamento della manifestazione internazionale con la quinta tappa Pedara-Messina, mentre il 6 ottobre 2020 è partito da Catania con arrivo della quarta tappa a Villafranca Tirrena.