Giro d’Italia 2022 a Diamante: la Corsa Rosa celebrata con un annullo filatelico speciale

23 Aprile 2022 11:08

La 7ª tappa del Giro d’Italia 2022, con partenza da Diamante, viene celebrata con un annullo filatelico speciale

Il 13 maggio 2022 l’associazione Sanità è Vita con il patrocinio del Comune di Diamante e in collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo di Diamante e Poste Italiane SPA ha voluto celebrare la Tappa DIAMANTE–POTENZA, settima tappa del Giro d’Italia 2022, con un annullo filatelico speciale.

L’annullo filatelico è un bollo figurato che riproduce con scritte ed immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi nazionali di notevole interesse culturale, economico e sociale. L’annullo filatelico speciale del 13 maggio 2022 è un bollo specifico realizzato unicamente per la tappa DIAMANTE-POTENZA del Giro d’Italia, che riproduce le immagini della torre del semaforo e del peperoncino, simboli del Comune di Diamante, di un ciclista e un cuore tra le mani-logo dell’associazione Sanità è Vita onlus.

Il Bollo verrà apposto sulle cartoline affrancate e validate da ufficiali delle Poste Italiane presso la postazione mobile che sarà in Zona Lungomare Ludovico Fabiani, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ed entreranno a far parte del circuito del collezionismo e contemporaneamente contribuiranno a ricordare l’evento in modo “unico”.

Verrà data la possibilità a chiunque lo voglia, di acquistare le cartoline realizzate con i disegni degli alunni dell’istituto comprensivo di Diamante il cui ricavato contribuirà in parte a finanziare l’attività di screening per la Prevenzione dei tumori del seno che l’associazione Sanità è Vita svolge nel territorio

L’annullo suggellerà l’importanza dell’evento stesso e l’annullo filatelico commemorativo dell’evento, terminato il periodo di utilizzo, entrerà far parte della collezione storica postale e verrà esposto presso il Museo storico delle Poste e Telecomunicazioni. Il 7 maggio 2022 a Diamante, presso l’Istituto comprensivo, in preparazione alla manifestazione del 13 maggio 2022, ci sarà una conferenza stampa e la consegna delle cartoline agli alunni delle scuole che hanno eseguito i disegni.