Giro di Sicilia 2022, a Bagheria trionfa Malucelli! Il ciclista italiano corre con la Nazionale e non con la russa Gazprom | CLASSIFICA

12 Aprile 2022 15:00

Matteo Malucelli vince la prima tappa del Giro di Sicilia 2022: il ciclista della Gazprom, in corsa con la Nazionale, trionfa in volata sul traguardo di Bagheria

I primi 199 km del Giro di Sicilia 2022 sono già in archivio. Per la gara inaugurale, che dallo start di Milazzo portava al traguardo di Bagheria, l’isola ha mostrato la veste più bella: uno splendido sole e sfondi da sogno con il mare della costa nord a far sognare ciclisti e spettatori. Una tappa ondulata, con poche difficoltà per i partecipanti: breve e pedalabile la salita di Tindari, così come lo strappetto di Termini Imerese. Gara decisa nel finale, fra le vie della cittadina di Bagheria su strada larga e asfaltata. Nella volata finale, in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5 %, trionfa Matteo Malucelli che batte sul tempo Moschetti e Fiorelli. Il ciclista italiano corre con la maglia della Nazionale di Daniele Bennati, squadra che vanta anche la presenza del siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso 5°. Una curiosità: il ciclista romagnolo fa parte del team Gazprom RusVelo, formazione russa che nelle ultime settimane ha risentito dei risvolti sportivi avuti dalle questioni politiche legate alla guerra in Ucraina.

La classifica del Giro di Sicilia dopo la 1ª Tappa