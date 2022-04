Giro di Sicilia, tutte le 19 squadre al via: confermata la presenza di Nibali e Caruso

4 Aprile 2022 22:34

Comunicato l’elenco delle squadre che saranno al via nel terzo Giro di Sicilia Eolo, in programma dal 12 al 15 aprile. La corsa, organizzata da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, conterà sulla presenza di 19 squadre divise fra 3 UCI WorldTeams, 4 UCI ProTeams, 11 UCI Continental Teams e la Selezione Nazionale Italiana. Sciolte le ultime riserve anche sulla presenza delle stelle più attese. I tifosi siciliani potranno ammirare, sulle strade di casa, Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, amici e rivali pronti a far divertire i conterranei e a prendersi tutto il calore del pubblico siculo.

Le 19 formazioni al via del Giro di Sicilia: