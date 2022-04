11 Aprile 2022 17:26

Domani, martedì 12 aprile, si svolgerà la prima delle quattro tappe del Giro di Sicilia 2022. Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri, da Milazzo a Bagheria, passando anche per la s.s. 113. Per agevolare lo svolgimento della competizione sulla A20 Messina–Palermo sarà necessario interdire l’attraversamento in uscita degli svincoli autostradali di Falcone, tra le ore 10.00 e le ore 11.00, e di Cefalù, tra le ore ore 13.00 e le ore 14.15.