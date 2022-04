Giro di Sicilia 2022, Miholjevic vince a Piazza Armerina: Caruso e Nibali si giocheranno la vittoria sull’Etna | CLASSIFICA

14 Aprile 2022 16:13

Fran Miholjevic sorprende tutti e si prende il successo solitario a Piazza Armerina: il giovane croato è il nuovo leader del Giro di Sicilia. Nibali 6°, Caruso 14°. Domani l’Etna deciderà le sorti della gara

Tre quarti del Giro di Sicilia è passato agli archivi. Oggi terza e penultima tappa della corsa sicula con inizio a Realmonte e traguardo conclusivo a Piazza Armerina: 171 km complessivi con 2530 metri di dislivello complessivo. Va via il sole, ma la bellezza delle strade e dei paesaggi della Sicilia continua a fare da sfondo al passaggio dei ciclisti. Gara caratterizzata dalla fuga di un gruppetto di ciclisti fra i quali si sono messi in mostra Martin Svrcek (Biesse-Carrera) e Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd). Dopo il passaggio intermedio di Caltagirone, il primo ha iniziato a perdere terreno, mentre il secondo ha preso la testa solitaria della corsa. Pedalata decisa per il giovane croato che, nonostante il forte vento, riesce a distanziare il gruppo e prendersi il successo di giornata e la maglia Giallo-Rossa di leader della corsa. Completano il podio Pier Andre Cote e Filippo Fiorelli. Vincenzo Nibali si piazza in top 10 chiudendo 6°. In gruppo, Damiano Caruso (maglia Giallo-Rossa ieri) gestisce il lavoro della Nazionale ma finisce 14°. Domani, sull’Etna, i due siciliani si giocheranno il successo finale della corsa.

La classifica del Giro di Sicilia dopo la 3ª tappa