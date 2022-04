Inizia il Giro di Sicilia 2022: planimetrie e altimetrie delle tappe, la startlist dei corridori e i favoriti

12 Aprile 2022 11:02

Quattro giorni di grande ciclismo per le strade sicule: inizia il Giro di Sicilia 2022! L’analisi delle 4 tappe, squadre e corridori al via, il lotto dei favoriti

Al via quest’oggi il Giro di Sicilia 2022, ancora una volta targato Eolo. Quattro tappe tutte da vivere fra le strade e gli splendidi paesaggi della Sicilia che, dal mare alla montagna, attraverseranno l’isola per una settimana all’insegna di sport e divertimento. Tanti big hanno risposto all’appello, fra i quali gli idoli di casa Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, decisi a raccogliere tutto il calore della propria gente e, perché no, a puntare al bersaglio grosso. Vediamo insieme i dettagli della corsa a tappe sicula.

Altimetrie, planimetrie e analisi delle 4 tappe

12 aprile 2022 – Milazzo-Bagheria 199 km

Percorso

Tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto.

Ultimi km

Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.

13 aprile 2022 – Palma di Montechiaro-Caltanissetta 152 km

Percorso

Tappa impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita.

Ultimi km

Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%. Rettilineo finale, ampio e asfaltato di circa 500m.

14 aprile 2022 – Realmonte-Piazza Armerina 171 km

Percorso

Tappa molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina.

Ultimi km

Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano. Retta di arrivo larga e asfaltata.

15 aprile 2022 – Ragalna-Etna (Piano Provenza) 140 km

Percorso

Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille. Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (TV di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il GPM breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo.

Ultimi km

La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 50 m su asfalto, largo 6.5 m.

Le squadre e i corridori al via

I favoriti del Giro di Sicilia 2022

Grande attesa per i veterani del ciclismo italiano, pronti a dare spettacolo sulle strade dell’isola. Il campione in carica è Vincenzo Nibali: lo ‘Squalo dello Stretto’ conosce bene i percorsi della sua terra e, nonostante i pochi km nelle gambe di questo 2022, ha tutta l’intenzione di riconfermarsi vincitore raccogliendo il primo trofeo nel suo secondo stint in maglia Astana. Occhi puntati sull’altro grande siciliano, Damiano Caruso, schierato dalla nazionale di Daniele Bennati. Il ciclista della Bahrain Victorious ha mostrato una buona condizione alla Tirreno Adriatico e sarà il principale contendente al primo posto. Curiosità anche per il lucano, calabrese d’adozione, Domenico Pozzovivo che si è rimesso in gioco con la Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux che sull’Etna potrebbe dire la sua. Kenny Elissonde sarà l’uomo di riferimento per la Trek-Segafredo.