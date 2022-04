Giro di Sicilia 2022, la 2ª tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta: altimetria, planimetria e favoriti

13 Aprile 2022 10:47

Da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, 152 km con 2300 metri di dislivello complessivi: altimetria, planimetria e favoriti della seconda tappa del Giro di Sicilia 2022

Dopo lo scoppiettante inizio di ieri, con la gara inaugurale vinta da Matteo Malucelli sul traguardo di Bagheria, il Giro di Sicilia 2022 prosegue con la seconda tappa odierna. La carovana dei ciclisti partirà da Palma di Montechiaro percorrendo 152 km, con 2300 metri di dislivello complessivo, per concludere i propri sforzi sul traguardo di Caltanissetta. Si tratta di un tracciato caratterizzato da un continuo saliscendi attraverso l’entroterra siculo. Tre gli attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna, con stradine tipiche, a volte di dimensioni ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita. Gli ultimi 3 km sono in leggera salita una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%. Rettilineo finale lungo 500 metri, ampio e asfaltato.

I favoriti della seconda tappa del Giro di Sicilia 2022

Prima chiamata per i big che vogliono giocarsi la classifica generale. Damiano Caruso, già quinto nella giornata di ieri, lotterà per la prima posizione, si spera contro l’altro idolo di casa, l’amico-rivale Vincenzo Nibali. Domenico Pozzovivo, visto il finale adatto a ruote un po’ più veloci delle sue, parte dietro rispetto agli altri due. Matteo Malucelli proverà a tenersi stretta la maglia Giallo-Rossa.