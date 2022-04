Giro di Sicilia 2022, Caltanissetta incorona Damiano Caruso: il ragusano brucia Nibali in volata | CLASSIFICA

13 Aprile 2022 15:31

Damiano Caruso vince la seconda tappa del Giro di Sicilia 2022: il ragusano batte Nibali e Pozzovivo in volata sul traguardo di Caltanissetta

Si conclude la seconda tappa del Giro di Sicilia 2022, 152 km nell’entroterra dell’isola fra paesaggi da cartolina e un scorpacciata di sano sport. Start a Palma di Montechiaro, un tracciato ricco di saliscendi e con qualche attraversamento cittadino (Mazzarino, Barrafranca ed Enna). La salita di Enna, GPM di giornata, sfoltisce il gruppo, ma è la salita finale, con dolce pendenza al 2% a sparigliare le carte. Nel rettilineo dei 500 metri finali un poker di ciclisti è pronto a giocarsi il successo: Caruso, Nibali, Elissonde e Pozzovivo, i favoriti per la vittoria della classifica generale. Il primo strappo è quello di Damiano Caruso che cambia marcia e piazza l’affondo decisivo sul traguardo di Caltanissetta. Secondo posto per Vincenzo Nibali davanti a Domenico Pozzovivo. Il ragusano vince la tappa e ottiene la maglia Giallo-Rossa da leader della corsa. Per la Nazionale azzurra è la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo di Malucelli a Bagheria.

La classifica del Giro di Sicilia 2022 dopo la seconda tappa