Giro di Sicilia 2022, la 3ª tappa da Realmonte a Piazza Armerina: altimetria, planimetria e favoriti 

14 Aprile 2022 10:49

Terza tappa del Giro di Sicilia 2022: da Realmonte a Piazza Armerina: altimetria, planimetria e favoriti della frazione odierna

Il Giro di Sicilia 2022 entra nel vivo. Quest’oggi terza e penultima tappa della corsa, 171 km da Realmonte a Piazza Armerina con 2530 metri complessivi di dislivello. Si tratta di una tappa mossa dal punto di vista altimetrico, con un susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Nessuna salita risulta comunque troppo complicata. Il primo centro cittadino da attraversare sarà a Canicattì, con alcune carreggiate ristrette; il secondo a Caltagirone con una breve salita con tanto di Traguardo Volante di giornata. Finale leggermente in salita a Piazza Armerina: ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano.

Favoriti

Ormai la Nazionale italiana non è più una sorpresa. Gli azzurri vanno a caccia di una tripletta con Damiano Caruso che potrebbe tornare ad alzare le braccia al cielo per consolidare la sua posizione di vertice nella classifica generale. I compagni di squadra Nicola Conci, Alessandro Fedeli e Alessandro Verre potrebbero avere uno spunto interessante. Vincenzo Nibali proverà a lasciare il segno, così come Vincenzo Albanese e Filippo Fiorelli.