Reggina, finalmente sorrisi dalle giovanili: l’Under 15 batte il Cosenza e si qualifica ai playoff

11 Aprile 2022 13:27

La Reggina Under 15 ha battuto il Cosenza nel derby e ha staccato il pass per playoff: il tabellino

Tanti sorrisi dalla prima squadra, un po’ meno dai “più piccoli”. La Reggina targata Gallo, per politica societaria, ha deciso di puntare più su esperienza e personalità, sul risultato immediato, e meno su freschezza, gioventù e patrimonializzazione. Concetti che però, ormai è assodato, cambieranno a partire da giugno. Ma in questi tre anni sono arrivati pochi sorrisi dalle giovanili, anche se è evidente come il processo di crescita richieda un po’ di tempo. Il club ha puntato su diversi responsabili del settore, senza trovare stabilità e continuità, come dimostrano anche i risultati. Nell’ultimo periodo, però, i primi sorrisi: dalla striscia di successi della Primavera alla vittoria nel derby contro il Cosenza dell’Under 15, che ha consentito alla squadra di mister Cassalia di staccare il pass per i playoff con un turno d’anticipo. Di seguito il tabellino.

UNDER 15 SERIE A E B GIRONE D, 17ª GIORNATA

REGGINA-COSENZA 1-0

Marcatori: 64′ Brutto.

Reggina: De Lorenzo, Misefari, Cosmano, Guerrisi, Greco, Ramondino, P. Gatto (45′ Brutto), Veron (56′ Postorino), Cosentino, Parafioriti (66′ R. Zagari), Malara (45′ Longo). A disposizione: Panuccio, Zito, Caruso. Allenatore: Demetrio Cassalia.

Cosenza: Carrieri, Porco (65′ Sena), D’Acri (65′ Celebre), Polimeni (70′ Martino), Bonofiglio, Aragona (70′ Spingola), Marini (58′ Mazzulla), Gabriele, Crea (36′ Marchese), Costabile (70′ Fratticci), Novello. A disposizione: Calabrese. Allenatore: Gianluca Garofolo.

Arbitro: Salvatore Gabriele Branca di Reggio Calabria. Assistenti: Marco Catalano di Reggio Calabria e Aurora Morabito di Reggio Calabria.

Note – Ammonito: Cosentino (R). Espulso: Marchese (C). Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1’pt; 5’st.