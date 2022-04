Giovane poliziotto di Reggio Calabria neo assunto a Milano salva 75enne in arresto cardiaco

17 Aprile 2022 16:24

Il poliziotto di Reggio Calabria, Giuseppe Scordo, ha effettuato il massaggio cardiaco per 8 minuti

Paura venerdì a Bresso, in provincia di Milano, dove un uomo ha accusato un malore improvviso ed è stato eroicamente salvato da un agente della polizia locale di Reggio Calabria, Giuseppe Scordo. L’agente stava effettuando un normale controllo quando ha notato una folla di persone con a terra un uomo riverso a terra con il volto cianotico. L’uomo, un 75enne, era stato colpito da arresto cardiaco.

L’agente ha prontamente praticato il massaggio cardiaco per 8 minuti riuscendo a liberare le vie respiratorie e dando l’allarme alla centrale operativa che ha prontamente provveduto a chiamare il 118. Alcuni testimoni hanno raccontato di avere notato l’uomo che si avvicinava alla fermata dell’autobus e dopo pochi minuti si è accasciato sul marciapiede proprio in concomitanza del passaggio degli Agenti. Scordo è quindi in poco tempo diventato l’orgoglio del corpo della municipale di Bresso, reggino di Santa Caterina neo assunto nel milanese.