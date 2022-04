Giornata Mondiale dell’Autismo: la Torretta Civica di Cinquefrondi si color di blu

1 Aprile 2022 11:51

Cinquefrondi: l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, da sempre impegnata sul fronte dei diritti e dell’integrazione, anche quest’anno aderisce alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, da sempre impegnata sul fronte dei diritti e dell’integrazione, anche quest’anno aderisce alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa importante tematica. In collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale e l’Istituto Comprensivo “Anoia – Giffone – F. Della Scala di Cinquefrondi”, organizza nella mattinata di sabato 2 aprile, delle iniziative con le classi terze della scuola primaria, per combattere il pregiudizio nei confronti dell’autismo e aumentarne la consapevolezza. L’Assessora alla Solidarietà Sociale, Roberta Manfrida, spiega: “abbiamo scelto di coinvolgere, da qualche anno a questa parte, le scuole in questa giornata di sensibilizzazione sull’autismo, perché riteniamo che l’inclusione inizi dai più piccoli”. Il Sindaco Michele Conia evidenza che “l’Amministrazione Comunale non si ferma solo alla giornata simbolica, ma su questa tematica, come su tutte le altre che riguardano i diritti e la salute, lavora costantemente con impegni concreti 365 giorni all’anno”. In occasione, come da anni, la Torretta Civica sarà illuminata di blu.