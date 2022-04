Giornata mondiale dell’autismo, il messaggio di Ant Chloe: “ogni bambino è unico e speciale” | VIDEO

2 Aprile 2022 15:29

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, la formichina Ant Chloe, creata dalla penna della scrittrice reggina Barbara Panetta, lancia un dolce messaggio di solidarietà e inclusione

Quest’oggi, sabato 2 aprile, ricorre come ogni anno la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, una ricorrenza riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a sensibilizzare con maggiore efficacia su tale disturbo del neurosviluppo. Barbara Panetta, scrittrice nata a Reggio Calabria ma trapiantata a Londra da diversi anni, sempre molto sensibile a tutte le dinamiche che riguardano il mondo dei più piccoli, ha voluto lanciare un dolce messaggio insieme alla sua Ant Chloe.

In un breve video, realizzato in collaborazione con l’associazione “I Bimbi della luna” e il prezioso sottofondo musicale del compositore Alessandro Viale, la formichina Chloe spiega che: “i bambini hanno bisogno di amore e non di etichette. Ogni bambini è diverso e speciale a modo proprio e per questo bisogna accettarsi per quel che si è“. Ogni messaggio è presente nella doppia versione bilingue italiano-inglese, caratteristica distintiva delle storie che riguardano la formichina molto amata dai bambini britannici, le cui storie sono state utilizzate anche in Italia in ambito didattico per i più piccini.