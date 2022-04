Meloni: “Speranza continua a vessare gli italiani. Il Green Pass non va attenuato, va abolito”

1 Aprile 2022 15:08

Il certificato verde “non va cambiato o attenuato, va abolito. Definitivamente”. Le parole del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

“Finisce oggi, dopo più di due anni, lo stato d’emergenza legato alla pandemia, ma il Governo continua a imporre l’utilizzo del green pass e del super green pass in numerosi contesti. Invece di ammettere il suo conclamato fallimento, Speranza continua immotivatamente a vessare gli italiani, quasi al limite della tortura psicologica. Ora basta, il green pass non va cambiato o attenuato, va abolito. Definitivamente”. E’ quanto ha scritto su Facebook Giorgia Meloni. Il leader di Fratelli d’Italia porta avanti da tempo la battaglia per l’abolizione del Green Pass e più volte ha accusato il Ministro della Salute Speranza per la gestione della pandemia. Anche se dall’1 maggio verrà abolito per qualsiasi attività, il certificato verde continuerà per un altro mese ad accompagnare gli italiani.