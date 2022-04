Gioia Tauro, il Consigliere comunale Pulimeni passa a Fratelli d’Italia

11 Aprile 2022 14:25

Il Consigliere comunale di Gioia Tauro aderisce al progetto politico di Giorgia Meloni

Nicola Pulimeni fa il suo ingresso in Fratelli d’Italia. Il Consigliere comunale di Gioia Tauro aderisce al progetto politico di Giorgia Meloni. Lo fa sapere il Commissario provinciale del partito, Denis Nesci, che dichiara: “Si irrobustisce la compagine di Fratelli d’Italia a Gioia Tauro con il rientro nel partito del consigliere Pulimeni. Con questa adesione il nostro partito cresce ed avrà maggiore rappresentanza non solo in Consiglio comunale, ma nell’intero comprensorio della Piana di Gioia Tauro. Sono certo – certo continua Nesci – saprà affrontare le tante sfide che il contesto politico cittadino presenta con il massimo impegno, qualificando l’azione politica di Fratelli d’ Italia dentro le istituzioni”. “Quella di Gioia Tauro è una realtà importantissima nel panorama della Città metropolitana, soprattutto per la presenza del Porto e del termovalorizzatore, temi centrali per l’attività del partito, perché rappresentano – conclude il Commissario Fdi – i pilastri dello sviluppo dell’intero territorio, ai quali è ineluttabilmente collegato l’indotto economico, sociale ed occupazionale”.