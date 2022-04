Giochi Matematici: il Convitto “Campanella” di Reggio Calabria alle finali nazionali dei Campionati di Calcolo Mentale e dei Campionati Internazionali.

7 Aprile 2022 09:45

Reggio Calabria: la gara del 9 aprile vuole celebrare l’incontro della Matematica col Gioco: ci si diverte con i numeri e non solo

“Da un’aula scolastica verso una prestigiosa Università d’Italia”, questo il percorso di due “piccoli geni”, che, superate le fasi preliminari, disputeranno le finali di due importanti gare matematiche. Leonardo Sgarlato, della classe 1^C della Scuola secondaria di primo grado, dopo aver superato la gara di selezione, svoltasi on line il 19 marzo c.a., sabato 9 Aprile, disputerà la finale nazionale del “Campionato italiano di calcolo mentale” che si terrà a Roma, presso l’Università Luiss Guido Carli. Il “calcolo mentale”, introdotto in Italia grazie alla lungimiranza di Kangourou Italia, consiste nell’utilizzare solamente la propria mente (senza l’ausilio di altri mezzi quali calcolatrice, computer, carta e penna), per effettuare calcoli matematici; è una pratica che può contribuire al benessere psichico: un elisir per la mente che si allena ad essere sempre più flessibile. Il calcolo viene eseguito basandosi sulla conoscenza di alcuni dati: la tavola pitagorica, i prodotti notevoli e alcuni metodi di calcolo approssimato. La gara del 9 aprile vuole celebrare l’incontro della Matematica col Gioco: ci si diverte con i numeri e non solo. I 120 finalisti, provenienti da tutta Italia e divisi per categorie (medie, superiori ed over 60), dovranno risolvere addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, resto, potenze, radici, frazioni, Massimo Comun Divisore, minimo comune multiplo, espressioni, conversioni di base e calcolo combinatorio. Sfiderà i migliori d’Italia, alle finali nazionali dei “Campionati internazionali di giochi matematici” del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, lo studente Daniel Frangipane, della classe 2^F della Scuola secondaria di primo grado.

Daniel, superati i quarti di finale, disputati on line il 5 marzo, e la semifinale del 26 marzo, tenutasi presso il Liceo Scientifico “A. Volta”, il prossimo 14 maggio, rappresenterà il “Convitto” alla gara bocconiana chiamata a scegliere i migliori talenti matematici che formeranno la squadra italiana da mandare alla competizione internazionale che si terrà in Svizzera, a Losanna, presso l’École Polytechnique Fédérale (EPFL), a fine agosto. La manifestazione, dall’anno 2008, è accreditata dal MIUR, come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Arena, ha espresso grande soddisfazione per gli importanti risultati ottenuti dagli allievi del “Convitto” che, coordinati con passione e dedizione dalla referente d’Istituto dei Giochi matematici, prof.ssa Caterina Maria Ielo, continuano a primeggiare in tutte le competizioni, testimoniando il livello di eccellenza raggiunto dall’Istituto reggino. Un ennesimo successo e un’ulteriore conferma, dunque, per il Convitto “Tommaso Campanella”, grazie all’impegno e al talento degli alunni che, sapientemente guidati, giocano, con serietà ed abnegazione, la bellissima materia che regola l’Universo.