Ginnastica Ritmica, soddisfazione Virtus Reggio: conquistate 2 medaglie d’oro, ora finali nazionali

6 Aprile 2022 10:53

2 ORI di Ginnastica Ritmica per 7 splendide ginnastine della Virtus Reggio

Presso la palestra dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Catania le giovanissime e promettenti Alampi Martina, Anghelone Marta, Bottafava Sofia, Cannistrà Angela, Corrado Arianna, Fiore Gaia e Polimeni Rachele hanno incantato pubblico e giuria conquistando 2 ORI e staccando il pass per le Finali Nazionali ASC che si terranno a Napoli il 4 e 5 Giugno. Le ginnaste della Virtus Reggio hanno eseguito con spiccata eleganza, grande sicurezza e piglio i loro esercizi – collettivo e coppia – con elementi tecnici imposti e collaborazioni spettacolari, che hanno messo in evidenza le loro grandi qualità fisiche e che fanno ben sperare in prestazioni sempre più brillanti. Tantissimi infatti i complimenti e le attestazioni di stima per le prove impeccabili e la preparazione delle bravissime Virtussine al duo tecnico Caterina Albanese e Carmen Loprevite da parte delle colleghe siciliane. Alla trasferta catanese presente anche Silvana Marrapodi, che da anni collabora con estrema serietà e professionalità con la Virtus Reggio, il presidente Rocco Loprevite, il vicepresidente Enzo Costantino e le famiglie delle ginnaste della Virtus con le quali si è vissuta una giornata indimenticabile.