9 Aprile 2022 14:55

Gabriella Ioppolo è il nuovo questore di Messina. Si tratta della prima questore donna nella città dello Stretto

Gabriella Ioppolo è il nuovo questore di Messina. L’ufficialità della nomina è arrivata a pochi giorni dalla nomina ad esperto della sicurezza presso le Nazioni Unite a New York dell’attuale questore, Gennaro Capoluogo, che lascia la città dello Stretto dopo alcuni mesi dall’incarico. Si tratta della prima questore donna nella città dello Stretto.

Messina, Siracusano (FI): “congratulazioni al neo questore Ioppolo, grazie a Capoluongo”

“Congratulazioni a Gabriella Ioppolo, nominata neo questore di Messina. Una donna di grande carisma, una professionista di valore che nel corso della sua carriera ha ricoperto, anche nella nostra città, incarichi importanti e delicati, un valore aggiunto per l’intera comunità. Sono certa che darà il massimo per onorare questo ruolo, fondamentale per garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico per la cittadinanza. Auguri e buon lavoro. Grazie a Gennaro Capoluongo per il servizio prestato a Messina, durante la sua permanenza nella città dello Stretto”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.