Francia verso il ballottaggio tra Macron e Le Pen. Melenchon: “nemmeno un mio voto alla destra”, Zemmour contro il presidente uscente

10 Aprile 2022 22:20

Francia: al ballottaggio con Macron schierati Pecresse, Jadot, Roussell e Melenchon. Con Le Pen solo Zemmour e il sovranista Dupont-Aignan

Sarà ballottaggio tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron: le presidenziali in Francia hanno dato l’esito che tutti si aspettavano, ossia un testa a testa tra 15 giorni tra coloro che si sfidarono cinque anni fa. “Non bisogna dare un solo voto a

Marine Le Pen”, ha detto ai suoi sostenitori il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, forte di un ottimo 20%. Eric Zemmour si schiera il suo circa 7% con Le Pen, con lui anche il sovranista Nicolas Dupont-Aignan, che ha chiesto ai francesi di “fare muro contro Macron”. Con Macron, oltre a Mèlenchon, la socialista Anne Hidalgo, Valerie Pecresse dei Republicains, Yannick Jadot dei Verdi e Fabien Roussel dei Comunisti. Ancora devono schierarsi il centrista Jean Lassalle, l’anticapitalista Philippe Poutou e Nathalie Arthaud.

Macron: “elezioni sono decisive per la Francia e l’Europa”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato tutti i francesi a sostenerlo superando le differenze: “niente è scontato al secondo turno. Queste elezioni sono decisive per la Francia e l’Europa”.

Francia verso il ballottaggio, Le Pen: “chi non vuole Macron voti me”

Marine Le Pen promette ai suoi sostenitori di “rimettere la Francia in ordine in 5 anni qualora riuscisse a uscire vincitrice dal ballottaggio del 24 aprile”. “Tutti coloro che non hanno votato per Macron si uniscano a me“, ha affermato.