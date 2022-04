Forte vento alle Isole Eolie: aliscafi fermi

21 Aprile 2022 19:17

Forte vento di scirocco a 50 km orari e aliscafi fermi alle Isole Eolie

A causa del forte vento a 50 chilometri orari, nel pomeriggio di oggi gli aliscafi della Liberty Lines si sono fermati da Milazzo per Vulcano, Lipari, e Salina. In mattinata avevano viaggiato solo la nave della Siremar e i veloci mezzi anche se nella tratta principale. Pur con grandi difficolta’ per l’attracco nei porti esposti alle forti folate provenienti da sud-sud-est. Anche la nave dei rifiuti ha dovuto lasciare il porto di Lipari a rischio. Sempre piu’ isolate Stromboli, Ginostra, Alicudi e Filicudi. Il sindaco Marco Giorgianni per la tipologia del vento ha allertato gli abitanti e i villeggianti di Vulcano ad adottare tutte le precazioni nelle loro case. Domattina, tempo permettendo, sara’ a Lipari, l’assessore regionale al turismo Manlio Messina per presenziare ad un convegno sul turismo. “Sara’ l’occasione – dicono gli isolani – di rendersi conto dei disagi che vivono le isole minori di Sicilia, a causa della mancanza di porticcioli adeguati”.