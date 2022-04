Finlandia e Svezia entreranno nella Nato in estate: il retroscena del Times, dalla Russia “errore strategico”

11 Aprile 2022 12:00

La Finlandia e la Svezia potrebbero entrare nella nato in estate: il retroscena del ‘Times’ che parla di “errore strategico” commesso dalla Russia nell’attacco all’Ucraina

La guerra in Ucraina ha fatto scattare un assordante campanello d’allarme anche nei paesi vicini. La Russia vuole ‘difendere’ i propri confini dall’avanzata della Nato e, come dimostrato, non esiterà a farlo militarmente. Una delle prime dichiarazioni espresse dai vertici politici della Russia è stata rivolta proprio ai Paesi confinanti: meglio non farsi passare strane idee per la testa, come quella di aderire alla Nato, o ci saranno conseguenze importanti. Eppure, la campagna militare in Ucraina non sembra essere andata secondo i piani: tempistiche errate, scarsi risultati, sanzioni economiche pesanti e altrettanto pesanti condanne da tutto il mondo. Un passo falso, anzi “un enorme errore strategico“, secondo quanto riportato dal ‘Times’. Il quotidiano britannico apre all’ipotesi di un imminente ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato già in estate. Secondo il giornale, l’ingresso dei due Paesi, che vorrebbero tutelarsi in caso di possibili mire espansionistiche della Russia, sarebbe stato “oggetto di discussione e di diverse sessioni” durante gli incontri della scorsa settimana dei ministri degli Esteri della Nato.