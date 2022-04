Fidelis-Andria-Messina 0-0, partiti: comincia il match! | LIVE

3 Aprile 2022 17:34

Fidelis Andria-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino e pagelle.

Un’occasione ghiottissima, forse la gara più importante della stagione. Uno spareggio anticipato, uno spareggio per… non giocare lo spareggio. Messina di scena in casa della Fidelis Andria, penultima. Il distacco attuale tra le due squadre – che se il campionato finisse oggi si affronterebbero al playout – è di 7 punti. Se dovessero essere più di 8 dopo l’ultima gara stagionale, lo spareggio non si disputerebbe. Una vittoria, quindi, significherebbe tanto, a sole tre giornate dal termine, significherebbe andare a +10. E questo Messina ha le carte per farlo. La cura Raciti ha funzionato, dopo due cambi in panchina, e la squadra è riuscita a risollevarsi, avvicinandosi alla salvezza diretta dopo diversi successi e risultati importanti. Occhi puntati su Andria, dunque. StrettoWeb seguirà come sempre il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino e pagelle.

Fidelis Andria-Messina, la cronaca testuale live

1′ – Si parte, comincia Fidelis Andria-Messina!

PRIMO TEMPO

Fidelis Andria-Messina, formazioni ufficiali

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; Benvenga, Monterisi, Alcibiade, Nunzella; Urso, Risolo; Ciotti, Casoli, Bubas; Sorrentino.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Camilleri, Carillo, Fazzi, Morelli; Rizzo, Fofana, Damian; Russo, Piovaccari, Statella.