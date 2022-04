Messina, niente colpaccio in casa della Fidelis Andria: finisce 0-0

3 Aprile 2022 19:24

Fidelis Andria-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino e pagelle.

Né vincitori, né vinti. Alla fine è 0-0. Al Messina non riesce il colpaccio in casa di una Fidelis Andria agguerrita e capace di sfiorare più volte il vantaggio. L’avvio sembra far pensare a una gara ricca di gol: occasione per Morelli dopo due minuti, gol annullato a Carillo al 4′ e chance per Alcibiade nei secondi successivi. Fase più tranquilla, la seconda, con i colpi di testa di Sorrentino da una parte e Piovaccari dall’altro. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa è la squadra di casa ad avere le migliori opportunità: al 47′ con Ciotti ma, soprattutto, al 63′ con Bubas, che colpisce il palo a botta sicura. Poi cominciano le sostituzioni, anche quella dell’arbitro: il direttore di gara Kumara, infatti, si fa male ed è costretto a uscire, sostituito dal quarto uomo Aldi. Cambia l’arbitro, non il copione del match, con un’altra occasione (doppia) dei padroni di casa: prima Messina, poi Bubas, ma Lewandowski è insuperabile. L’ultimo brivido, però, è di Konate, al 90’+8, ma Saracco sblocca. E finisce così, dopo un recupero monstre di 10 minuti.

Fidelis Andria-Messina 0-0, tabellino e pagelle

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Benvenga, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Urso; Gaeta, Ciotti, Casoli; Sorrentino (84′ Messina). A disposizione: Paparesta, Vandelli, De Marino, Legittimo, Riggio, Gaeta, Graziano, Cirillo, Bolognese, Bortoletti, Ortisi. All.: Di Leo-Di Bari.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski 7; Morelli 6.5, Camilleri 6, Carillo 6 (dall’80’ Celic s.v.), Fazzi 6; Damian 6 (dal 93′ Konate s.v.), Fofana 6, Rizzo 6; Statella 5.5 (dal 46′ Goncalves 6), Piovaccari 5.5 (dal 74′ Adorante 6), Russo 6.5 (dal 93′ Simonetti s.v.). A disposizione: Caruso, Rondinella, Catania, Busatto, Burgio, Fantoni, Marginean. All.: Raciti.

ARBITRO: Palumbo di Bari (Assistenti: Prestini e Cavalli).

NOTE: Ammoniti Fazzi (M). Rec.: 1’pt, 10’st. Al 71′ il quarto uomo Aldi ha sostituito l’arbitro Kumara, infortunato.

Fidelis Andria-Messina, la cronaca testuale live

90’+10 – Si chiude dopo 10 minuti di recupero la partita infinita tra Fidelis Andria e Messina. 0-0 il finale.

90’+8 – All’ultimo istante ci prova Konate da fuori, ma blocca Saracco, che anticipa anche Adorante.

90’+3 – Doppio cambio nelle file del Messina: escono Russo e Damian per Simonetti e Konate.

90′ – Recupero monstre, come prevedibile: sono 9 i minuti concessi.

86′ – Ancora una chance per la Fidelis Andria! Filtrante per Messina, che si fa bloccare da Lewandowski, il quale poi respinge su Bubas. Sfortunata e imprecisa la squadra di casa.

80′ – Problema fisico per Carillo, costretto al cambio. Entra Celic.

79′ – Bubas dal limite, blocca in due tempi Lewandowski. 10 minuti alla fine del match.

74′ – Raciti cambia il centravanti. fuori Piovaccari, dentro Adorante. Secondo cambio dopo l’avvicendamento Statella-Gonçalves.

73′ – Ora il “nuovo” arbitro entra in campo, si può riprendere. Gioco fermo da circa 6 minuti.

71′ – Aldi, che dovrà sostituire l’arbitro infortunato, si sta ancora preparando per dirigere gli ultimi 20 minuti di gara. Il recupero sarà sostanzioso.

67′ – Problema muscolare per l’arbitro, che si tocca la gamba sinistra e zoppica. Costretto ad uscire dal campo zoppicante, supportato dai medici, verrà sostituito dal quarto uomo Aldi.

63′ – Altra occasione clamorosa per la Fidelis Andria! Cross dalla trequarti destra col contagiri, Bubas colpisce di testa a botta sicura ma la sfera si stampa sul palo e torna in campo. Locali ad un passo dal vantaggio.

62′ – Russo parte largo dalla destra, si accentra, punta il diretto avversario e conclude, ma Saracco respinge.

58′ – Siamo quasi all’ora di gioco, non si sblocca il match.

47′ – Che occasione per la Fidelis Andria! Ciotti in spaccata in area su servizio dalla sinistra, la sfera sfiora la traversa. Prima occasione del secondo tempo.

46′ – Inizia la ripresa, si riparte dallo 0-0.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo di Fidelis Andria-Messina, è ancora 0-0. A dispetto di un avvio pimpante da entrambe le parti, la seconda fase è stata più noiosa.

45′ – Uno il minuto di recupero concesso dall’arbitro.

40′ – Il Messina spreca un buon contropiede, con Piovaccari che – servito da Statella – nel tentativo di un dribbling in area scivola e tocca il pallone con la mano.

34′ – Colpo di testa di Piovaccari su servizio dalla destra, la sfera non è lontana dal palo.

27′ – Fase più tranquilla, adesso.

17′ – Torsione di testa di Sorrentino, palla al lato del palo alla destra del portiere ospite.

15′ – Ancora Alcibiade, ancora su corner: altra occasionissima per la Fidelis Andria, Lewandowski respinge per due volte.

5′ – Risposta della Fidelis Andria: su corner, Alcibiade va di testa, ma il pallone sfiora il palo. Che partenza di gara!

4′ – Gol annullato al Messina: schema perfetto sugli sviluppi di un piazzato, Carillo batte a botta sicura a porta vuota ma è offside.

2′ – Subito pericoloso il Messina: Russo va largo per Morelli, che incrocia di destro ma si fa respingere il tiro da Saracco.

1′ – Si parte, comincia Fidelis Andria-Messina!

PRIMO TEMPO

Fidelis Andria-Messina, formazioni ufficiali

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; Benvenga, Monterisi, Alcibiade, Nunzella; Urso, Risolo; Ciotti, Casoli, Bubas; Sorrentino.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Camilleri, Carillo, Fazzi, Morelli; Rizzo, Fofana, Damian; Russo, Piovaccari, Statella.