Fiat 500 Club di Reggio Calabria è la sezione più numerosa d’Italia: la sfilata sul Corso e i prossimi eventi | FOTO

29 Aprile 2022 15:59

Questa mattina la sezione reggina del Fiat 500 Club Italia ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, alla “Fiaccola della Speranza” organizzata dagli Atleti della Special Olympics

Una sfilata con oltre 30 vetture sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria è stata realizzata oggi dalla sezione reggina del Fiat 500 Club Italia. L’organizzazione è stata invitata questa mattina, per il secondo anno consecutivo, alla “Fiaccola della Speranza” organizzata dagli Atleti della Special Olympics, si è presentata in tutto il suo splendore e con tanti soci iscritti al seguito. “Nonostante la giornata lavorativa siamo stati presenti per questo evento di sport e inclusione, è stato un orgoglio esserci con le nostre Fiat 500. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno presenziato”, ha affermato ai nostri microfoni Enzo Polimeni, fiduciario della sezione reggina del Fiat 500 Club Italia. La giornata di oggi è stata fantastica, trasmessa anche in diretta sulla pagina ufficiale Facebook, tanto che i complimenti sono arrivati anche dall’Australia. “Ultimamente abbiamo aggiunto altri nuovi membri, che si sono aggregati a noi e credono alla bella iniziativa “Tutti pazzi per la Fiat 500 in Tour”, ha proseguito Polimeni.

Per secondo anno consecutivo dunque l’associazione di automobili d’epoca ha dato lustro alla manifestazione su richiesta del presidente Antonello Scagliola. Le sorprese, però, non si fermano: “noi vogliamo tornare alla normalità con l’iniziativa “Tutti pazzi per la Fiat 500 in Tour”, dopo due anni di pandemia la voglia è tanta. Si tratta di un evento molto partecipato a livello regionale, arriveranno auto dalla Calabria e dalla Sicilia, dopo l’evento a Messina della scorsa settimana domenica saremo a Paravati da Mamma Natuzza. La partecipazione sarà grandissima, abbiamo superato tutti i posti per i partecipanti”. “Come fiduciario del Fiat 500 Club Italia di Reggio Calabria – conclude Enzo Polimeni – devo ricordare che la nostra sezione è quella con più iscritti, mentre la sede nazionale si trova a Genova. Un articolo su di noi è stato pubblicato sulla rivista specifica “Quattro piccole Ruote”, è un motivo d’orgoglio per la città”.