Festa di compleanno al… cimitero: la mamma defunta compie gli anni | VIDEO

8 Aprile 2022 13:36

La mamma è defunta da qualche mese, ma ricorre la data del suo 66° compleanno e la famiglia ha così deciso di festeggiare al cimitero in cui giace

La mamma compie gli anni, 66 per l’esattezza, e così la famiglia decide di festeggiare il compleanno. E quindi? E quindi nulla, la festa ha avuto luogo in un… cimitero. Motivo? La mamma è defunta. E’ diventato virale sui social, in questi giorni, il video di una famiglia del napoletano che ha scelto di festeggiare il compleanno della madre, scomparsa qualche mese fa, proprio nel luogo in cui si trova, al cimitero appunto. Come si può vedere dalle immagini in basso, sono presenti piatti, bicchieri, tovaglioli, palloncini (tutti rigorosamente in rosa), spumante. Ma anche i fuochi d’artificio, con tanto di applauso dei parenti mentre i palloncini volano in cielo. “Ciao mamma, oggi è il tuo compleanno, +66”, è la scritta che i figli hanno accompaganato al video diventato virale. “Ci manchi tanto – si legge ancora – sei la nostra principessa, eri la nostra regina e pure oggi non ci sei più, maledetto quel giorno che te ne sei andata, oggi sei sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Sei la nostra vita, ti amiamo tanto, ti voglio bene”.