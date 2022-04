Festa della Liberazione, Draghi: “oggi celebriamo gli ideali della Resistenza

25 Aprile 2022 14:41

Draghi: “il 25 aprile è il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la libertà dell’Italia dalla dittatura del nazifascismo”

Oggi è la Festa di Liberazione. Per l’Italia è una data storica fondamentale, dove si ricorda, appunto, la Liberazione dall’occupazione nazista e la lotta della Resistenza contro il governo fascista di Mussolini. “Il 25 aprile è il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la libertà dell’Italia dalla dittatura del nazifascismo. La generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza sono valori vivi, forti, attuali. Oggi celebriamo la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace è stata costruita. A tutti gli italiani, buona festa della Liberazione“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi.