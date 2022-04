Al via l’Evolution Programme FIGC, le congratulazioni AIAC ai tecnici reggini coinvolti nel progetto formativo

22 Aprile 2022 12:20

Le congratulazioni AIAC ai tecnici reggini coinvolti nel progetto formativo “Evolution Programme”

Ha preso il via – anche nella provincia di Reggio Calabria – il programma di sviluppo territoriale coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., denominato “Evolution Programme”. Il progetto è portato avanti in sinergia con le società calcistiche dell’area di sviluppo territoriale reggina (AST) e ha quale obiettivo principe la realizzazione di un percorso di formazione tecnica, sportiva ed educativa rivolto ai giovani praticanti, con lo scopo di uniformare e specializzare le tecniche di allenamento a livello provinciale, attraverso l’introduzione di metodologie innovative.

Per ottenere tale ambizioso risultato è stato allestito uno staff tecnico di prim’ordine composto interamente da giovani tecnici reggini: Marco Scappatura, Gabriele Minniti, Antonia Casile, Giuseppe Canale. All’interno del progetto sono coinvolti in qualità di preparatore dei portieri Angelo Sciarratta e nella veste di preparatore atletico Antonino Ollio. Tutta la soddisfazione per l’avvio dell’Evolution Programme viene espressa dal Presidente AIAC Reggio Calabria, Pasquale Sorgonà: “Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo progetto rivolto ai giovani calciatori reggini, è il miglior passo per ripartire, rilanciando il movimento di base ed investendo nel futuro, dopo le recenti sconfitte della nazionale maggiore” – continua il Presidente – “e sono naturalmente molto orgoglioso del team di tecnici allestito, tutti molto giovani, preparati, motivati e competenti, a dimostrazione che il nostro movimento è in continua espansione. A tutti loro rivolgo il più caloroso augurio di buon lavoro!”. Espansione, ringiovanimento ed evoluzione per i tecnici reggini quindi, proprio come l’Evolution Programme impone.