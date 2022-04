5 Aprile 2022 16:21

Forte boato avvertito dalla popolazione a Ispica a causa dell’esplosione di un deposito di fuochi d’artificio

Un forte boato, dovuto ad una esplosione in un deposito di fuochi d’artificio, e’ stato avvertito questo pomeriggio, a Ispica, in Via dello Stadio. L’esplosione, della quale non si conoscono ancora le cause, e’ avvenuta all’interno della fabbrica Moltisanti. Dalle prime informazioni, ci sarebbero delle persone ferite. Sul posto le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Gia’ nel 2013 si era verificato un episodio simile con un’altra esplosione di materiale pirotecnico.