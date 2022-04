Esplosione in un deposito di fuochi d’artificio in Sicilia: 14enne in terapia intensiva, è grave

6 Aprile 2022 13:14

Il 14enne rimasto ferito ieri a Ragusa, a causa di un’esplosione all’interno di un deposito di fuochi d’artificio, risulta adesso ricoverato in terapia intensiva

Nella giornata di ieri a Ragusa, precisamente a Ispica, in Via dello Stadio, c’è stata una esplosione all’interno di un deposito di fuochi d’artificio. Si sono, purtroppo, registrati dei feriti. Tra questi, un ragazzo di 14 anni che risulta adesso ricoverato in terapia intensiva nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ stato trasferito dopo gli accertamenti eseguiti al Trauma Center e dopo il complesso intervento chirurgico necessario al trattamento delle lesioni causate dallo scoppio. Il giovane è in prognosi riservata, le sue condizioni restano critiche. Ha riportato danni alle braccia, al volto e alla testa.